Белый дом о переговорах Украины и РФ: Байден за дипломатию, но Путин хочет воевать дальше

Российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины, хотя президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в эфире программы "Good Morning America", цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос, не считают ли в США, что пришло время для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, Кирби ответил, что это будет решать президент Владимир Зеленский.

"Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, если это возможно. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", — сказал представитель Белого дома.

Читайте также: Зеленский о Путине: Единственный шанс выйти из этой ситуации для него — закончить войну

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.