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Зеленский о контрнаступлении: Мы постепенно будем идти вперед, иначе говорить с РФ нельзя

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 17:21
Зеленский о контрнаступлении: Мы постепенно будем идти вперед, иначе говорить с РФ нельзя - Фото
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины на юге и в Харьковской области. Об этом он сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

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По его словам, целью Украины является деоккупация территорий, чтобы Россия не могла продолжать ползучую оккупацию, начавшуюся еще в 2014 году.

"То есть они пришли, захватили что-то, потом идет пауза с замораживанием конфликта, какие-либо договоренности, затем проходит время, они набираются сил и начинают двигаться. Меня такое не устраивает", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не будет стоять на месте и собирается "понемногу постоянно идти вперед". Президент подчеркнул, что "по-другому мы с Россией говорить больше не будем". 

"Если мы остановимся, то некоторые государства будут толкать нас к Минскому процессу. Я хочу, чтобы мир понимал — это разные вещи, дипломатическое решение и Минск-2,3,5,10. Минск — это пустая бумажка, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", — резюмировал он. 

Читайте также: В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война переговоры с россией контрнаступление ВСУ
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