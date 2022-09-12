Зеленский о контрнаступлении: Мы постепенно будем идти вперед, иначе говорить с РФ нельзя
Президент Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление Вооруженных Сил Украины на юге и в Харьковской области. Об этом он сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.
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По его словам, целью Украины является деоккупация территорий, чтобы Россия не могла продолжать ползучую оккупацию, начавшуюся еще в 2014 году.
"То есть они пришли, захватили что-то, потом идет пауза с замораживанием конфликта, какие-либо договоренности, затем проходит время, они набираются сил и начинают двигаться. Меня такое не устраивает", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина не будет стоять на месте и собирается "понемногу постоянно идти вперед". Президент подчеркнул, что "по-другому мы с Россией говорить больше не будем".
"Если мы остановимся, то некоторые государства будут толкать нас к Минскому процессу. Я хочу, чтобы мир понимал — это разные вещи, дипломатическое решение и Минск-2,3,5,10. Минск — это пустая бумажка, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением", — резюмировал он.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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