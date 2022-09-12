В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА

На отдельных участках фронта в Харьковской области Вооруженные Силы Украины вышли на государственную границу с Россией. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковской области от российских оккупантов, а противник спешно покидает свои позиции и бежит вглубь оккупированных территорий или сразу в Россию.

Он отметил, что 11 сентября россияне покинули Великий Бурлук и Двуречную в Купянском районе, а на отдельных участках фронта украинские воины вышли на государственную границу с РФ.

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Дмитро Гриниченко

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