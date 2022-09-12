В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА
12.09.2022, 11:55
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)
На отдельных участках фронта в Харьковской области Вооруженные Силы Украины вышли на государственную границу с Россией. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковской области от российских оккупантов, а противник спешно покидает свои позиции и бежит вглубь оккупированных территорий или сразу в Россию.
Он отметил, что 11 сентября россияне покинули Великий Бурлук и Двуречную в Купянском районе, а на отдельных участках фронта украинские воины вышли на государственную границу с РФ.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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