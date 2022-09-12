UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 11:55
В Харьковской области на отдельных участках ВСУ вышли на границу с Россией — глава ОВА - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

На отдельных участках фронта в Харьковской области Вооруженные Силы Украины вышли на государственную границу с Россией. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ВСУ продолжают операцию по освобождению Харьковской области от российских оккупантов, а противник спешно покидает свои позиции и бежит вглубь оккупированных территорий или сразу в Россию.

Он отметил, что 11 сентября россияне покинули Великий Бурлук и Двуречную в Купянском районе, а на отдельных участках фронта украинские воины вышли на государственную границу с РФ.

Читайте также: Резников: Союзники были позитивно впечатлены контрнаступлением ВСУ под Харьковом и на юге 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война харьковская область олег синегубов контрнаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 