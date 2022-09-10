Резников: Союзники были позитивно впечатлены контрнаступлением ВСУ под Харьковом и на юге
Министр обороны Алексей Резников заявил, что западные партнеры были позитивно впечатлены контрнаступлением Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и на южном направлении. Об этом он написал в Facebook по итогам пятой встречи в формате "Рамштайн".
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По его словам, на встрече он провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, руководителем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, министром обороны Британии Беном Уоллесом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он отметил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий провели для партнеров брифинги насчет ситуации на фронте.
Резников заявил, что партнеры были позитивно впечатлены динамикой действий украинских войск: на юге под командованием генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сырского.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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