Резников: Союзники были позитивно впечатлены контрнаступлением ВСУ под Харьковом и на юге

Министр обороны Алексей Резников заявил, что западные партнеры были позитивно впечатлены контрнаступлением Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и на южном направлении. Об этом он написал в Facebook по итогам пятой встречи в формате "Рамштайн".

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По его словам, на встрече он провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, руководителем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, министром обороны Британии Беном Уоллесом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий провели для партнеров брифинги насчет ситуации на фронте.

Резников заявил, что партнеры были позитивно впечатлены динамикой действий украинских войск: на юге под командованием генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на востоке под командованием генерал-полковника Александра Сырского.

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Дмитро Гриниченко

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