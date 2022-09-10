В Службе безопасности Украины подтвердили освобождение Купянска в Харьковской области от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В СБУ показали фото бойцов спецназа "Альфа" в Купянске и заявили, что он был и всегда будет украинским.

"Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра", — заявили в службе.

Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.

Дмитро Гриниченко

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