Новости | Купянск. В СБУ подтвердили освобождение города от россиян — фото бойцов спецназа
10.09.2022, 14:12
Спецназ СБУ в Купянске (Фото: пресс-служба СБУ)
В Службе безопасности Украины подтвердили освобождение Купянска в Харьковской области от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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В СБУ показали фото бойцов спецназа "Альфа" в Купянске и заявили, что он был и всегда будет украинским.
"Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра", — заявили в службе.
Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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