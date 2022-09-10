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Новости | Купянск. В СБУ подтвердили освобождение города от россиян — фото бойцов спецназа

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10.09.2022, 14:12
Купянск. В СБУ подтвердили освобождение города от россиян — фото бойцов спецназа - Фото
Спецназ СБУ в Купянске (Фото: пресс-служба СБУ)

В Службе безопасности Украины подтвердили освобождение Купянска в Харьковской области от российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В СБУ показали фото бойцов спецназа "Альфа" в Купянске и заявили, что он был и всегда будет украинским.

"Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра", — заявили в службе. 

Британская разведка заявила, что ВСУ застали врасплох армию России неожиданным наступлением в Харьковской области.

Спецназ СБУ в Купянске (Фото: пресс-служба СБУ)

Дмитро Гриниченко
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война харьковская область купянск контрнаступление ВСУ
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