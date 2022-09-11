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Переговоры с Россией сейчас невозможны – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 07:15
Переговоры с Россией сейчас невозможны – Зеленский - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны. Об этом он сказал на состоявшейся в субботу 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии.

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"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он добавил, что не верит России и не уверен в том, что она будет соблюдать свои обещания.

"Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал Зеленский.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.

Пока что, добавил президент, Россия не готова признать себя оккупантом.
"Они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка. Мы ушли". Если они не готовы, значит у них нет политической воли. Они не готовы признать оккупацию нашей страны", – заявил он.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Россия война переговоры
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