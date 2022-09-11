Переговоры с Россией сейчас невозможны – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны. Об этом он сказал на состоявшейся в субботу 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – цитирует Зеленского его пресс-служба.
Он добавил, что не верит России и не уверен в том, что она будет соблюдать свои обещания.
"Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал Зеленский.
"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.
- Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только в условиях капитуляции Украины.
- 2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.
Читайте также: Резников получил ультиматум от Шойгу 24 февраля. В ответ предложил РФ капитулировать – WP
Комментарии