Переговоры с Россией сейчас невозможны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией сейчас невозможны. Об этом он сказал на состоявшейся в субботу 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии.

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"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он добавил, что не верит России и не уверен в том, что она будет соблюдать свои обещания.

"Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал Зеленский.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.

Пока что, добавил президент, Россия не готова признать себя оккупантом.

"Они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка. Мы ушли". Если они не готовы, значит у них нет политической воли. Они не готовы признать оккупацию нашей страны", – заявил он.

Министр юстиции Денис Малюська ранее объяснял, что мирные переговоры с Россией не ведутся, потому что РФ готова подписывать договор только в условиях капитуляции Украины.

2 сентября Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, поскольку оккупанты все хотят решать силой.

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Андрій Водяний

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