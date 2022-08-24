Резников получал ультиматум от Шойгу 26 февраля. В ответ предложил РФ капитулировать — WP
Министр обороны Алексей Резников получал ультиматум от главы минобороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу с предложением капитулировать 26 февраля, который ему передал беларусский визави Виктор Хренин. Об этом сообщается в материале американской газеты The Washington Post о том, как начиналось полномасштабное вторжение России в Украину.
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Резников говорил по телефону с министром обороны Беларуси 22 февраля — тогда Хренин пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.
"Он дал слово офицера и он оказался лжецом", — сказал Резников.
Через два дня после начала полномасштабной войны Резников снова поговорил с Хрениным. Отмечается, что украинский министр "услышал на другом конце нервный и неловкий голос" беларусского визави, который сказал, что передает послание Сергея Шойгу, которое заключалось в том, что если Украина подпишет капитуляцию, то вторжение прекратится.
В ответ на ультиматум Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.
- ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева накануне полномасштабного вторжения в Украину.
- Сотрудники ФСБ были настолько уверены в быстром крахе Украины, что обустраивали жилье в Киеве в последние дни перед полномасштабным вторжением РФ.
- Ранее The Washington Post публиковала развернутый материал о планах российского диктатора Владимира Путина перед большой войной против Украины, о которых администрация президента США Джо Байдена знала еще осенью 2021 года.
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