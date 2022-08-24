Резников получал ультиматум от Шойгу 26 февраля. В ответ предложил РФ капитулировать — WP

Министр обороны Алексей Резников получал ультиматум от главы минобороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу с предложением капитулировать 26 февраля, который ему передал беларусский визави Виктор Хренин. Об этом сообщается в материале американской газеты The Washington Post о том, как начиналось полномасштабное вторжение России в Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Резников говорил по телефону с министром обороны Беларуси 22 февраля — тогда Хренин пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

"Он дал слово офицера и он оказался лжецом", — сказал Резников.

Через два дня после начала полномасштабной войны Резников снова поговорил с Хрениным. Отмечается, что украинский министр "услышал на другом конце нервный и неловкий голос" беларусского визави, который сказал, что передает послание Сергея Шойгу, которое заключалось в том, что если Украина подпишет капитуляцию, то вторжение прекратится.

В ответ на ультиматум Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.

Читайте также: Звонок Монастырского и ультиматум из Кремля. WP рассказал, как Зеленский провел 24 февраля

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.