ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева — Washington Post
Федеральная служба безопасности России подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева накануне полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщается в расследовании газеты The Washington Post.
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Издание заявляет, что ФСБ тесно сотрудничала с известными коллаборантами и создала по крайней мере два пророссийских правительства "в ожидании" на случай захвата Киева после 24 февраля. Отмечается, что среди основных "союзников" ФСБ были бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.
Медведчука издание называет "олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений" с российским диктатором Владимиром Путиным.
Согласно расследованию, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.
- Президент Владимир Зеленский считает, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много" и у Владимира Путина есть проблемы посерьезнее.
- Он отмечал, что директор ЦРУ Уильям Бернс на встрече в январе "посылал сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.
- В конце марта Минобороны сообщило, что кремлевская ЧВК Вагнера готовила покушение на Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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