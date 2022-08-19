ФСБ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева — Washington Post

Федеральная служба безопасности России подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева накануне полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщается в расследовании газеты The Washington Post.

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Издание заявляет, что ФСБ тесно сотрудничала с известными коллаборантами и создала по крайней мере два пророссийских правительства "в ожидании" на случай захвата Киева после 24 февраля. Отмечается, что среди основных "союзников" ФСБ были бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук.

Медведчука издание называет "олигархом, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Согласно расследованию, Янукович возглавлял группу, которая собралась в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

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Дмитрий Гриниченко

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