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WP обнародовала детали секретного плана Путина по захвату Украины и убийству Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 18:02
WP обнародовала детали секретного плана Путина по захвату Украины и убийству Зеленского - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о планах российского диктатора Владимира Путина перед большой войной против Украины, о которых администрация президента США Джо Байдена знала еще осенью 2021 года. 

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В октябре 2021 года в Белом доме прошло совещание при участии Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина, генерала Марка Милли, директора ЦРУ Уильяма Бернса и других высокопоставленных чиновников. На встрече Байдену представили строго засекреченный разведывательный анализ, который представлял собой военные планы Путина по полномасштабному вторжению в Украину.

Планы Путина предусматривали захват большей части Украины, Байден решил, что российского диктатора нужно сдерживать или противостоять ему, несмотря на то, что обещал уберечь страну от новых войн, вступая в должность президента. 

По данным американской разведки, россияне должны были атаковать с севера, по обе стороны от Киева. Одни силы должны были двигаться к востоку от столицы через Чернигов, а другие должны были обойти Киев с запада, продвигаясь на юг из Беларуси через "естественную брешь" между Чернобыльской зоной и окружающими болотами.

Сформировав клещи вокруг столицы, россияне планировали овладеть Киевом за три-четыре дня. Российский спецназ должен был найти и сместить президента Владимира Зеленского, убив его, если потребуется, и установить дружественное Кремлю марионеточное правительство.

Отдельно российские войска должны были прийти с востока и пройти через центр Украины к Днепру, а войска из временно оккупированного Крыма захватить юго-восточное побережье Днепра. Эти действия должны были занять несколько недель, как предполагалось в российских планах.

Сделав паузу для перегруппировки и перевооружения, оккупанты должны были двинуться на запад, к линии север-юг, протянувшейся от Молдовы до западной Беларуси, оставив на западе остатки украинского государства — территорию, которая, по расчетам Путина, была населена "неисправимыми неонацистскими русофобами".

Директор ЦРУ Бернс говорил Байдену, что Путин "зациклен на Украине и настроен серьезно", несмотря на то, что даже в случае смены правительства в Киеве, в стране началось бы ожесточенное сопротивление. 

В материале отмечается, что Путин рассчитывал на то, что полномасштабное вторжение России в Украине вызовет только возмущение Запада, так как США желали избежать новых войн после Афганистана и из-за борьбы с коронавирусом, канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку, Британия столкнулась с экономическим кризисом после выхода из Евросоюза, а президент Франции Эмманюэль Макрон был занят выборами. Также отдельным фактором называлась зависимость Европы от российских энергоресурсов. 

Данные разведки передали украинскому военно-политическому руководству, однако к предупреждениям в Украине якобы отнеслись скептически, пишет издание, так как подробностей американцы не раскрывали. В Германии, Франции и НАТО также не верили в возможность большой войны в Украине, менее скептически относились страны Балтии и Британия, которые верили в возможность вторжения. 

Уже 12 января Уильям Бернс тайно встретился с Зеленским в Киеве и предупредил его, что Россия собирается нанести молниеносный удар по Киеву и обезглавить центральную власть. США предполагали, что РФ попробует высадить свои войска на аэродроме в Гостомеле и начнет штурм столицы. 

После начала ракетных ударов по территории Украины и начала полномасштабного вторжения 24 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, где призвал американского президента немедленно связаться с как можно большим количеством других мировых лидеров и дипломатов, чтобы те публично заявили о своей позиции и сказали Путину прекратить войну. 

Зеленский "был встревожен" и просил Байдена предоставить Украине все необходимые разведданные. 

"Мы будем сражаться, мы будем защищаться, мы можем удержаться, но нам нужна ваша помощь", — сказал президент в разговоре с Байденом 24 февраля. 

Читайте также: Зеленский ответил Байдену о готовности к войне: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия Украина США война владимир путин джо байден
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