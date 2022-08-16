Зеленский о предупреждениях насчет войны: Путин не хотел общаться три года, нужно оружие

Президент Владимир Зеленский заявил: объяснял партнерам, что Украине будет трудно вести полномасштабную войну с Россией из-за недостаточного количества оружия. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

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По его словам, несмотря на предупреждения от партнеров накануне большой войны он знал, что Украина точно будет бороться с оккупантами. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет вести переговоры уже три года, назвав бредом заявления о том, что россияне готовы к диалогу.

"Я это ясно объяснил. Все, что нам нужно, это оружие. И если у вас есть возможность, заставьте его сесть со мной за стол переговоров. Я говорил именно об этом, потому что мы верили, что будет вторжение", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы он предупредил о полномасштабном вторжении в октябре, то в месяц Украина теряла бы $7 млрд, и тогда бы россияне точно смогли захватить страну за три дня.

"В целом наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны. И вот что произошло, когда началось вторжение — мы были настолько сильны, насколько могли. Часть наших людей ушла, но большинство осталось здесь, они сражались за свои дома. И как бы цинично это не звучало, это люди, которые все остановили. Если бы это случилось, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон — ничего бы не осталось", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко

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