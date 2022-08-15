"Ну что, ребята, копайте траншеи" – Кулеба о первом сообщении от США, что Россия нападет
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что впервые он услышал предупреждение о готовящемся полномасштабном вторжении России от представителя Госдепартамента США еще в сентябре прошлого года. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
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По его словам, украинские власти начали получать "определенный объем информации" по поводу готовящегося полномасштабного вторжения РФ с осени 2021-го – где-то с октября.
"Первые звоночки в сентябре были. Мы с Ермаком были в Вашингтоне, и нам начали подавать первые сигналы. Мы были на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем. И человек пришел, сел, чашку кофе поставил: "Ну что, ребята, копайте траншеи". Вот так я впервые услышал… Но это было все – то есть, на вопрос о том, на основании чего такие выводы, никакого подтверждающего фактажа мы не получили", – сказал Кулеба.
Он не ответил, кто именно озвучил такое предупреждение, но подтвердил, что это "достаточно высокое лицо", второго управленческого уровня в Госдепе.
Одновременно с этим, как подчеркнул глава МИД, тогда все еще существовал "нормандский формат", и партнеры призывали "не провоцировать" Россию и "не давать ей никакого повода".
Это были "первые ласточки", отметил Кулеба. В октябре, по его словам, проанализировав всю информацию, он осознавал, что война будет, но предполагал, что она будет локальной – на Донбассе.
- По данным BBC, западные разведки еще летом 2021-го узнали, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину.
- С конца осени 2021-го риски вторжения начали обсуждать СМИ, политики и дипломаты. РФ поставила ультиматум о нерасширении НАТО и возвращении Альянса к границам 1997 года.
- Запад ультиматум проигнорировал, грозил РФ санкциями, снабжал Украину "партизанским" оружием, но так и не ввел ни одного превентивного экономического ограничения против России до широкомасштабного вторжения.
- В июне 2022-го президент США Джо Байден сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны с РФ. Зеленский ответил, что Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, хоть власть и говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.
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