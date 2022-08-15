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"Ну что, ребята, копайте траншеи" – Кулеба о первом сообщении от США, что Россия нападет

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 21:57
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что впервые он услышал предупреждение о готовящемся полномасштабном вторжении России от представителя Госдепартамента США еще в сентябре прошлого года. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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По его словам, украинские власти начали получать "определенный объем информации" по поводу готовящегося полномасштабного вторжения РФ с осени 2021-го – где-то с октября.

"Первые звоночки в сентябре были. Мы с Ермаком были в Вашингтоне, и нам начали подавать первые сигналы. Мы были на одной встрече в Госдепе, но не с государственным секретарем. И человек пришел, сел, чашку кофе поставил: "Ну что, ребята, копайте траншеи". Вот так я впервые услышал… Но это было все – то есть, на вопрос о том, на основании чего такие выводы, никакого подтверждающего фактажа мы не получили", – сказал Кулеба.

Он не ответил, кто именно озвучил такое предупреждение, но подтвердил, что это "достаточно высокое лицо", второго управленческого уровня в Госдепе.

Одновременно с этим, как подчеркнул глава МИД, тогда все еще существовал "нормандский формат", и партнеры призывали "не провоцировать" Россию и "не давать ей никакого повода".

Это были "первые ласточки", отметил Кулеба. В октябре, по его словам, проанализировав всю информацию, он осознавал, что война будет, но предполагал, что она будет локальной – на Донбассе. 

Оксана Житнюк
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война МИД госдеп вторжение дмитрий кулеба
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