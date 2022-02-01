Блинкен обсудил с Лавровым ответ США России и призвал Кремль отвести войска от Украины

Сегодня, 1 февраля, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергея Лаврова: главы внешнеполитических ведомств обсудили кризис безопасности в Европе, возникший из-за российских угроз Украине. О телефонном разговоре Блинкена и Лаврова сообщила пресс-служба Госдепа.

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Это была уже третья их беседа за две последние недели. 18 января Блинкен сказал по телефону Лаврову, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать и Украина, а 21-го они встретились в Женеве.

Сегодня Блинкен и Лавров обсудили письменный ответ США на предложения России по безопасности и госсекретарь США призвал Кремль к деэскалации ситуации, вызванной скоплением российских войск у границ Украины и угрозой войны.

Блинкен подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать переговоры с Россией.

В Госдепе сообщили, что Вашингтон рассчитывает на предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, который США намерены осуществлять в полной координации с нашими партнерами и союзниками.

Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и выбирать союзы.

Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины.

Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем.

Российский МИД пока не сообщал о результатах телефонного разговора Блинкена и Лаврова.

The Washington Post со ссылкой на "информированный источник" вчера сообщила, что Госдепартамент США якобы получил письменную реакцию России на первоначальный письменный ответ США. Однако сегодня в Кремле заявили, что "возникла путаница" и россияне передали американцам не "основной ответа РФ по главной теме", а некие "другие соображения".

На данный момент известно лишь содержание первоначальных требований Кремля к Западу.

Завтра во второй половине дня, по данным пресс-секретаря премьера Британии, должен состояться отложенный телефонный разговор Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина.

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Евгений Пилипенко

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