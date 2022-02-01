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Блинкен обсудил с Лавровым ответ США России и призвал Кремль отвести войска от Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 17:59
Блинкен обсудил с Лавровым ответ США России и призвал Кремль отвести войска от Украины - Фото
Сергей Лавров и Энтони Блинкен в Женеве (фото — EPA)

Сегодня, 1 февраля, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергея Лаврова: главы внешнеполитических ведомств обсудили кризис безопасности в Европе, возникший из-за российских угроз Украине. О телефонном разговоре Блинкена и Лаврова сообщила пресс-служба Госдепа.

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Это была уже третья их беседа за две последние недели. 18 января Блинкен сказал по телефону Лаврову, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать и Украина, а 21-го они встретились в Женеве.

Сегодня Блинкен и Лавров обсудили письменный ответ США на предложения России по безопасности и госсекретарь США призвал Кремль к деэскалации ситуации, вызванной скоплением российских войск у границ Украины и угрозой войны.

Блинкен подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать переговоры с Россией.

В Госдепе сообщили, что Вашингтон рассчитывает на предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, который США намерены осуществлять в полной координации с нашими партнерами и союзниками. 

Блинкен подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и выбирать союзы.

Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. 

Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем.

Российский МИД пока не сообщал о результатах телефонного разговора Блинкена и Лаврова.

СПРАВКА. С конца октября 2021-го ряд американских СМИ сообщил, что Россия наращивает войска у границ Украины. 10-13 января 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в НАТО. В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и нападение "может произойти в любой момент". Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.

The Washington Post со ссылкой на "информированный источник" вчера сообщила, что Госдепартамент США якобы получил письменную реакцию России на первоначальный письменный ответ США. Однако сегодня в Кремле заявили, что "возникла путаница" и россияне передали американцам не "основной ответа РФ по главной теме", а некие "другие соображения".

На данный момент известно лишь содержание первоначальных требований Кремля к Западу.

  • Завтра во второй половине дня, по данным пресс-секретаря премьера Британии, должен состояться отложенный телефонный разговор Бориса Джонсона и российского лидера Владимира Путина.

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Евгений Пилипенко
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