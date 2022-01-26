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США передали России письменный ответ на предложения Кремля по Украине и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 19:20
США передали России письменный ответ на предложения Кремля по Украине и НАТО - Фото
Джо Байден (фото — EPA)

Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки передали письменный ответ на требования России "по безопасности", касающиеся Украины и НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. 

Российское ТАСС пишет, что посол США в РФ Джон Салливан прибыл в МИД России и пробыл там полчаса.

МИД РФ сообщил, что Салливан встретился с замминистра иностранных дел России Александром Грушко.

Во время встречи посол передал письменный ответ Администрации США на российские предложения по "договору о гарантиях безопасности".

США передали России письменный ответ на предложения Кремля по Украине и НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил передачу документа.

По словам Блинкена, переданный документ содержит выражение обеспокоенности США и союзников действиями России по подрыву безопасности, а также собственные предложения США по безопасности.

Он вновь перечислил требования США и союзников, в частности, соблюдение основополагающих принципов относительно свободы выбора для каждой страны по выбору ее будущего.

Наталия Медведева
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война нато
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