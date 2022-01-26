США передали России письменный ответ на предложения Кремля по Украине и НАТО
Сегодня, 26 января, Соединенные Штаты Америки передали письменный ответ на требования России "по безопасности", касающиеся Украины и НАТО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
Российское ТАСС пишет, что посол США в РФ Джон Салливан прибыл в МИД России и пробыл там полчаса.
МИД РФ сообщил, что Салливан встретился с замминистра иностранных дел России Александром Грушко.
Во время встречи посол передал письменный ответ Администрации США на российские предложения по "договору о гарантиях безопасности".
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил передачу документа.
По словам Блинкена, переданный документ содержит выражение обеспокоенности США и союзников действиями России по подрыву безопасности, а также собственные предложения США по безопасности.
Он вновь перечислил требования США и союзников, в частности, соблюдение основополагающих принципов относительно свободы выбора для каждой страны по выбору ее будущего.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс параллельно с США готовит письменный ответ России. По его словам, в ответе НАТО будет сказано, что Альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью.
- В тот же день США сообщили, что подготовили письменный ответ на требования России, но еще не отправили его Кремлю. Украину уже проинформировали о его содержании.
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