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НАТО готовит письменный ответ на требования России. Столтенберг перечислил тезисы

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 20:12
НАТО готовит письменный ответ на требования России. Столтенберг перечислил тезисы - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Североатлантический альянс готовит письменный ответ на требования России "по безопасности" и представит его в конце этой недели. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

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По словам Столтенберга, НАТО пишет ответ на российские требования параллельно с США, поскольку Альянс и Соединенные Штаты получили соответствующие документы от России. 

"Мы напишем, что мы готовы сесть и обсудить контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью. И также мы готовы сесть и выслушать то, что беспокоит Россию, но мы не готовы к компромиссу в отношении наших ключевых принципов", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО еще раз перечислил основные принципы стран-участниц: право каждой нации выбирать свой путь, в том числе выбирать альянсы для обеспечения своей безопасности.

Наталия Медведева
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нато агрессия йенс столтенберг
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