НАТО готовит письменный ответ на требования России. Столтенберг перечислил тезисы

Североатлантический альянс готовит письменный ответ на требования России "по безопасности" и представит его в конце этой недели. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.

По словам Столтенберга, НАТО пишет ответ на российские требования параллельно с США, поскольку Альянс и Соединенные Штаты получили соответствующие документы от России.

"Мы напишем, что мы готовы сесть и обсудить контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью. И также мы готовы сесть и выслушать то, что беспокоит Россию, но мы не готовы к компромиссу в отношении наших ключевых принципов", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО еще раз перечислил основные принципы стран-участниц: право каждой нации выбирать свой путь, в том числе выбирать альянсы для обеспечения своей безопасности.

NATO will send Russia a written proposal "later this week" to "try to find a way forward" over Ukraine, NATO's @jensstoltenberg tells me. "We are ready to sit down… and listen to Russian concerns, but we are not ready to compromise on core principles." Interview airs 6pGMT @cnni pic.twitter.com/F23BM8Aji3