НАТО готовит письменный ответ на требования России. Столтенберг перечислил тезисы
Североатлантический альянс готовит письменный ответ на требования России "по безопасности" и представит его в конце этой недели. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN.
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По словам Столтенберга, НАТО пишет ответ на российские требования параллельно с США, поскольку Альянс и Соединенные Штаты получили соответствующие документы от России.
"Мы напишем, что мы готовы сесть и обсудить контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью. И также мы готовы сесть и выслушать то, что беспокоит Россию, но мы не готовы к компромиссу в отношении наших ключевых принципов", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО еще раз перечислил основные принципы стран-участниц: право каждой нации выбирать свой путь, в том числе выбирать альянсы для обеспечения своей безопасности.
NATO will send Russia a written proposal "later this week" to "try to find a way forward" over Ukraine, NATO's @jensstoltenberg tells me. "We are ready to sit down… and listen to Russian concerns, but we are not ready to compromise on core principles." Interview airs 6pGMT @cnni pic.twitter.com/F23BM8Aji3— Christiane Amanpour (@amanpour) January 25, 2022
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
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