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США подготовили ответ России, но пока не отправили. Украину уже проинформировали – Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 23:55
США подготовили ответ России, но пока не отправили. Украину уже проинформировали – Госдеп - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео брифинга спикера Госдепа США)

Соединенные Штаты подготовили письменный ответ на требования России, но еще не отправили его Кремлю. Украину уже проинформировали о его содержании. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

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По словам Прайса, в процессе подготовки письменного ответа на требования России "по безопасности" США консультировались со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

"Мы не только проинформировали их (представителей Украины), но также отправили им превью – что будет в этом документе. Также мы запросили их отзывы и включили эти отзывы в наш ответ. Так что сюрпризов не будет ни для НАТО, ни для наших европейских союзников, ни для украинских партнеров", – сообщил спикер Госдепа.

Он отметил, что США пока не отправили этот документ в Россию, и сразу сообщать общественности, как только отправят.

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс параллельно с США готовит письменный ответ России. По его словам, в ответе НАТО будет сказано, что Альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружениями, разоружение, открытость в сфере военной активности, механизм снижения рисков и другие сферы, связанные с европейской безопасностью.

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Наталия Медведева
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Нед Прайс эскалация госдеп сша
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