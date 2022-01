Байден готов ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину. Об этом Байден сказал корреспонденту CNN.

Как отмечается, президент США признал крайнюю неопределенность ситуации на границе с Украиной, поскольку решение о вторжении принимает лично Путин.

"Это только Путин. Я даже не думаю, что его люди точно знают, что он будет делать", – сказал Байден.

Он заявил, что готов применить санкции против самого Путина, чего избегали предыдущие президенты США.

"Вы когда-нибудь рассматривали введение персональных санкций против Путина, если он вторгнется в Украину?" – спросил корреспондент.

"Да", – ответил Байден.

.@kaitlancollins: "Would you ever see yourself personally sanctioning [Putin] if he did invade Ukraine?"@POTUS: "Yes." pic.twitter.com/JTbNukc6We