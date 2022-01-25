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Байден готов ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 22:48
Байден готов ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения России в Украину - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину. Об этом Байден сказал корреспонденту CNN.

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Как отмечается, президент США признал крайнюю неопределенность ситуации на границе с Украиной, поскольку решение о вторжении принимает лично Путин.

"Это только Путин. Я даже не думаю, что его люди точно знают, что он будет делать", – сказал Байден.

Он заявил, что готов применить санкции против самого Путина, чего избегали предыдущие президенты США.

"Вы когда-нибудь рассматривали введение персональных санкций против Путина, если он вторгнется в Украину?" – спросил корреспондент.

"Да", – ответил Байден.

Президент США дал понять, что неопределенные намерения Путина сбивают с толку как самого Байдена, так и других западных лидеров.

"Буду с вами полностью честен, это немного похоже на гадание по чайным листьям", – сказал Байден.

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Наталия Медведева
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