Байден готов ввести персональные санкции против Путина в случае вторжения России в Украину
Президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину. Об этом Байден сказал корреспонденту CNN.
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Как отмечается, президент США признал крайнюю неопределенность ситуации на границе с Украиной, поскольку решение о вторжении принимает лично Путин.
"Это только Путин. Я даже не думаю, что его люди точно знают, что он будет делать", – сказал Байден.
Он заявил, что готов применить санкции против самого Путина, чего избегали предыдущие президенты США.
"Вы когда-нибудь рассматривали введение персональных санкций против Путина, если он вторгнется в Украину?" – спросил корреспондент.
"Да", – ответил Байден.
.@kaitlancollins: "Would you ever see yourself personally sanctioning [Putin] if he did invade Ukraine?"@POTUS: "Yes." pic.twitter.com/JTbNukc6We— Mediaite (@Mediaite) January 25, 2022
Президент США дал понять, что неопределенные намерения Путина сбивают с толку как самого Байдена, так и других западных лидеров.
"Буду с вами полностью честен, это немного похоже на гадание по чайным листьям", – сказал Байден.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.
- В Украине считают, что введение санкций против России до ее возможного нового вторжения в Украину может сдержать Кремль.
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