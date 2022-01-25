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300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 20:29
300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео - Фото
Фото: twitter.com/ChristopherJM

Прибывшая сегодня в Украину военная помощь США включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в Twitter сообщил журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер. Журналист Fox News Лукас Томлинсон написал, что в Украину прибыли "сотни ракет Javelin".

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300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

На выходных официальные лица США сообщили Fox News, что партия Javelin, как ожидается, прибудет в Украину во вторник.

В понедельник спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что США сейчас реализовывают пакет оборонной помощи на 200 миллионов долларов, который президент Джон Байден утвердил перед Рождеством. По его словам, в пакет вошли системы противовоздушной обороны.

"Я думаю, что за последние несколько дней уже было по крайней мере две, может быть, три доставки. Они будут включать в себя дополнительные противотанковые ракеты Javelin, некоторые системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие, боеприпасы и, конечно же, медицинскую поддержку и тому подобное", – сказал Кирби.

Издание Ukrainian Military Pages сообщило, что на фото разгрузки самолета можно заметить Javelin и одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), которые являются облегченной модификацией многоцелевого гранатомета SMAW Mk 153, предназначенной для разрушения укреплений фортификаций. SMAW-D также может быть применен для уничтожения легкобронированных целей.

Военный журналист Нолан Питерсон подтвердил эту информацию. 

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Киев из США доставили Javelin.

"Джавелины в Киеве! Новый груз средств обороны – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн.Скоро ожидаем прилета 4-го из большой стаи птиц. Благодарны нашему стратегическому партнеру", – написал он.

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

Ранее сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в аэропорт Борисполь прибыла очередная партия военной помощи от США для Вооруженных Сил Украины.

Вадим Ребрина
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США оружие помощь Javelin SMAW-D
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