300 систем Javelin. Что доставил новый борт из США: фото, видео

Прибывшая сегодня в Украину военная помощь США включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в Twitter сообщил журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер. Журналист Fox News Лукас Томлинсон написал, что в Украину прибыли "сотни ракет Javelin".

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7