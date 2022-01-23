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Вторая "птичка". США доставили в Украину еще 80 тонн оружия – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 21:29
Вторая
Фото - Twitter Резникова

В Украину прибыл второй самолет с оружием от США. На борту находится более 80 тонн груза, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал глава Минобороны.

Он также сообщил, что груз прибыл под надежной охраной:

Вторая "птичка". США доставили в Украину еще 80 тонн оружия – фото

Эта поставка – вторая из нескольких партий военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.

Вторая "птичка". США доставили в Украину еще 80 тонн оружия – фото

Вторая "птичка". США доставили в Украину еще 80 тонн оружия – фото

По данным Flightradar24, Boeing 747 вылетел из Франкфурта и в 19:32 приземлился в Киеве.

Оксана Житнюк
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