Вторая "птичка". США доставили в Украину еще 80 тонн оружия – фото

В Украину прибыл второй самолет с оружием от США. На борту находится более 80 тонн груза, сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"Вторая птичка в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал глава Минобороны.

Он также сообщил, что груз прибыл под надежной охраной:

Эта поставка – вторая из нескольких партий военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.

По данным Flightradar24, Boeing 747 вылетел из Франкфурта и в 19:32 приземлился в Киеве.

Утром 22 января США доставили в Украину 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов.

Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.

Оксана Житнюк

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