Дальше будет больше. США доставили в Украину 90 тонн летального оружия – фото
На фоне угрозы российского вторжения США доставили в Украину 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов. В дальнейшем будут поставлены новые партии, передает посольство США в Facebook.
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Как отмечается самолет с военной помощью прибыл в Борисполь утром 22 января. Борт привез около 90,7 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на фронте.
В посольстве объясняют, что эта поставка – первая из нескольких партий военной помощи Украине на $200 млн, которую президент США Джо Байден непублично утвердил в декабре 2021 года.
Дипломаты не уточняют, какое именно вооружение поставили, однако Politico ранее сообщало, что в пакет войдут в частности радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.
Эта поставка демонстрирует твердую приверженность США суверенному праву Украины на самооборону, подчеркнули в посольстве.
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Дипломаты также напомнили, что в прошлом году США решили выделить Украине военную помощь на $650 млн, в частности этот пакет. Суммарно с 2014-го выделено помощи на $2,7 млрд.
В посольстве подчеркнули: США и дальше будут предоставлять Украине такую помощь, поддерживая ее в защите суверенитета и территориальной целостности от российской агрессии.
Там также напомнили: Байден заявил президенту России Владимиру Путину, что США предоставят Украине еще больше оборонительного оборудования, если Россия продолжит вторжение.
- 17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.
- Страны Балтии поставят Украине американское оружие, в частности ракеты Stinger и Javelin.
- О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия.
- Также США передадут Украине вертолеты Ми-17.
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