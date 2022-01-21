Россия не выучила историю, в Украине ее ждет новый Афганистан и Чечня – глава МИД Британии
Украина будет сопротивляться России в случае вторжения, и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в сиднейском Lowy Institute.
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"Кремль не выучил уроки истории. Они мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие большой России", – сказала она.
Трасс отметила, что Украина – гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор, и уровень ее сопротивления высок.
По словам министра, вторжение в Украину приведет к потере множества жизней. Поэтому она призывает президента России Владимира Путина воздержаться и отступить от Украины.
"Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне", – сказала она.
- В середине января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- Вслед за этим США заявили, что РФ все же ищет повод для нового вторжения в Украину и может начать его в любой момент. В России отрицают, что собираются снова напасть на Украину
- 17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
- Лондон может увеличить поставки оружия Украине.
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