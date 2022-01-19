Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов – британский министр

Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов. Об этом сообщил министр вооруженных сил в министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Times Radio, которое транслировалось в Youtube.

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По словам Хиппи, на прошлой неделе он приезжал в Киев по поручению министра обороны Бена Уоллеса.

"Цель моего визита на прошлой неделе состояла в том, чтобы завершить выдающуюся работу, проделанную моим боссом, министром обороны Беном Уоллсом, который подарил украинским Вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет", – сказал министр вооруженных сил Британии.

Первые самолеты с противотанковыми гранатометами прилетели в аэропорт Борисполь в понедельник, 17 января.

Сегодня, 19 января, Defense Express сообщило, что Великобритания открыла воздушный мост военной помощи Украине.

По состоянию на утро 19 января, согласно данным Flightradar24, с авиабазы Brize Norton в Борисполь было направлено шесть самолетов C-17A Globemaster III. На них, предположительно, доставили 1080 ПТРК (судя по видео разгрузки одного из самолетов, которое показало Минобороны).

Материал DE был опубликован в 11:43, и в подписи к скриншотам, подтверждающим прилет шести самолетов, было написано: "По состоянию на публикацию этого материала еще один (седьмой) C-17A направляется в Украину".

В 22:16 в Борисполе сел еще один самолет Royal Airforce – то есть уже, как минимум восьмой.

В DE отмечают, что Flightradar24 – публичный сервис отслеживания полетов самолетов, но в то же время военные борта могут не включать транспондер или вводить в него ограничения или ложные данные. Из-за этого известное количество приземлившихся в Борисполе C-17A Globemaster III – минимальное значение.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем.

По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получила противотанковые гранатометы NLAW с калибром гранаты 150 мм.

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Наталия Медведева

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