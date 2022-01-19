UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов – британский министр

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 23:35
Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов – британский министр - Фото
Джеймс Хиппи (Скриншот видео Times Radio/Youtube)

Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов. Об этом сообщил министр вооруженных сил в министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Times Radio, которое транслировалось в Youtube.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Хиппи, на прошлой неделе он приезжал в Киев по поручению министра обороны Бена Уоллеса.

"Цель моего визита на прошлой неделе состояла в том, чтобы завершить выдающуюся работу, проделанную моим боссом, министром обороны Беном Уоллсом, который подарил украинским Вооруженным силам тысячи легких противотанковых ракет",  – сказал министр вооруженных сил Британии.

Первые самолеты с противотанковыми гранатометами прилетели в аэропорт Борисполь в понедельник, 17 января.

Сегодня, 19 января, Defense Express сообщило, что Великобритания открыла воздушный мост военной помощи Украине.

По состоянию на утро 19 января, согласно данным Flightradar24, с авиабазы Brize Norton в Борисполь было направлено шесть самолетов C-17A Globemaster III. На них, предположительно, доставили 1080 ПТРК (судя по видео разгрузки одного из самолетов, которое показало Минобороны).

Материал DE был опубликован в 11:43, и в подписи к скриншотам, подтверждающим прилет шести самолетов, было написано: "По состоянию на публикацию этого материала еще один (седьмой) C-17A направляется в Украину".

Великобритания передает Украине тысячи противотанковых гранатометов – британский министр

В 22:16 в Борисполе сел еще один самолет Royal Airforce – то есть уже, как минимум восьмой.

В DE отмечают, что Flightradar24 – публичный сервис отслеживания полетов самолетов, но в то же время военные борта могут не включать транспондер или вводить в него ограничения или ложные данные. Из-за этого известное количество приземлившихся в Борисполе C-17A Globemaster III – минимальное значение.

  • 17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем.
  • По информации журналиста Юрия Бутусова, украинская армия получила противотанковые гранатометы NLAW с калибром гранаты 150 мм.

Читайте также: У Байдена обсуждают новые варианты помощи Украине, в том числе оружием – CNN

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Джеймс Хиппи Великобритания военная помощь NLAW гранатомет Бен Уоллес
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 