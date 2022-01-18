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У Байдена обсуждают новые варианты помощи Украине, в том числе оружием – CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 20:32
У Байдена обсуждают новые варианты помощи Украине, в том числе оружием – CNN - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Администрация президента США Джо Байдена обдумывает новые варианты помощи Украине, в том числе предоставление большего количества оружия для сопротивления возможному наступлению российских войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По их данным, такие обсуждения отражают чувство пессимизма в администрации после провала переговоров с РФ, а также в виду того, что Россия продолжает наращивать численность своих войск у украинских границ в последние несколько дней.

США оценивают варианты укрепления способности украинских сил противостоять потенциальной российской оккупации. Это включает обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными комплексами, которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО, сообщил CNN высокопоставленный представитель США.

Он добавил, что, возможно, некоторую поддержку может оказать Украине ЦРУ.

Чиновник также сказал, что пока указанные варианты помощи официально не были представлены на утверждение Байдену.

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Вадим Ребрина
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