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Радары, морское оборудование. Politico рассказало о "секретной" военной помощи США Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 09:29
Радары, морское оборудование. Politico рассказало о
Джо Байден (фото - ЕРА)

В пакет дополнительной военной помощи Украине, который США утвердили непублично, в частности войдут радары и морское оборудование. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

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10 января CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена "без лишнего шума" утвердила дополнительную военную помощь Украине на $200 млн. Телеканал сообщал, что в него войдет в основном то же вооружение, что и ранее поставляла Америка украинским партнерам.

Неназванный советник президента Владимира Зеленского и знакомый с пакетом источник сообщили Politico, что в него войдут в частности радиолокационные системы и некоторое морское оборудование.

По словам советника Зеленского, Украину проинформировали об этой помощи в прошлом месяце на высшем уровне. Однако пока неизвестно, когда начнутся поставки из "секретного" пакета, говорят источники издания.

"Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы исход", – сказал советник президента.

Представитель Госдепа отметил, что США делали поставки оборонительной помощи в Украину в течение последних недель. Вашингтон намерен продолжать это делать в последующие недели и месяцы.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский оружие белый дом вооружение вторжение военная помощь джо байден войска россии
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