"Оптимизма нет". У Путина отреагировали на переговоры США и России в Женеве

В Администрации президента России Владимира Путина не видят "существенных поводов для оптимизма" после переговоров с США в Женеве. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает российский РБК.

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"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры", – сказал он.

Песков отметил, что в переговорах важен результат, а не "процесс ради процесса". Однако по результату ему сказать еще нечего.

"Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока еще какие-то выводы делать невозможно", – добавил спикер Кремля.

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Марк Сировой

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