Зеленский призвал Запад к жесткости и решительности в диалоге с Россией
Президент Владимир Зеленский заявил, что позиция Запада должна быть "жесткой и решительной" в диалоге с Россией, и призвал быть готовыми к введению санкций против РФ. Об этом он сказал в ходе разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщается на сайте президента.
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"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил Зеленский.
Также он предложил Трюдо поручить министрам иностранных дел обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой на фоне "беспрецедентного характера двусторонних отношений" и "новых внешних вызовов и приоритетов".
Во время разговора Зеленский заявил о неизменности евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада продолжит оказывать поддержку на пути членства в Альянсе.
Зеленский и Трюдо обсудили важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.
Также они договорились вместе добиваться компенсации для семей жертв крушения самолета рейса МАУ PS752, который два года назад был сбит над Тегераном.
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