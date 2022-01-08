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Данилов о крушении МАУ в Иране: Это был теракт. Впечатление, что ждали именно наш самолет

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 16:38
Данилов о крушении МАУ в Иране: Это был теракт. Впечатление, что ждали именно наш самолет - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что крушение украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году произошло в результате теракта, и "создается впечатление, что ждали именно наш самолет". Об этом он сказал в интервью Голосу Америку за несколько дней до второй годовщины трагедии.

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"То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", — заявил Данилов.

В Иране признают запуск ракет, из-за которых погибли все 176 человек на борту, но называют инцидент несчастным случаем.

Данилов заявил, что до и после ракетных ударов по рейсу PS752 власти Ирана разрешили другим гражданским самолетам взлететь из аэропорта Тегерана.

"У нас сложилось впечатление, что они (иранцы, – ред.) ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить… Должно быть, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО, – ред.) не может принять такое решение самостоятельно", – сказал он.

Секретарь СНБО также выразил разочарование тем, что, по его словам, Иран отказался сотрудничать в расследовании и выплате компенсации за сбитый рейс PS752 Международных авиалиний Украины.

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Оксана Житнюк
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Иран авиакатастрофа самолет теракт мау Алексей Данилов
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