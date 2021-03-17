Кулеба назвал отчет Ирана по сбитому Boeing "сборником манипуляций с целью оправдать себя"

В Иране опубликовали итоговый отчет по делу о сбитом над Тегераном украинском Boeing. Этот документ является сборником манипуляций, в котором не были учтены замечания и предложения украинской стороны, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в комментарии, который предоставила LIGA.net пресс-служба министерства.

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Сегодня в иранской организации гражданской авиации опубликовали финальный отчет по делу о трагедии с Boeing. По данным Reuters, причиной катастрофы была названа ошибка оператора иранских ПВО, принявшего лайнер за вражескую цель и выстрелившего в самолет двумя ракетами.

В украинском МИД документ раскритиковали.

"То, что опубликовал Иран – циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, само расследование было предвзятым, доказательства – избирательными, а выводы – обманчивыми. К тому же, Иран не учел замечания Украины, а сам документ не раскрывает причины трагедии

"Это не отчет, а сборник манипуляций, целью которых является оправдать исламскую республику Иран. Иран не смог взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило", – заявил глава МИД.

В заключение Кулеба отметил, что "если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы это сделаем вместе с партнерами, чтобы справедливость восторжествовала".

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

10 февраля 2021 года в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.

21 февраля Иран заявил о завершении расследовании по делу.

Дарья Мостовая , Марк Сировой

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