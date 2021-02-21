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Авиакатастрофа МАУ. Иран заявил о завершении расследования

21.02.2021, 19:16
Авиакатастрофа МАУ. Иран заявил о завершении расследования - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Судебная организация вооруженных сил Ирана заявила о завершении расследование катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ 8 января 2020 года над Тегераном. Об этом сообщает IRNA.

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По словам главы Судебной организации ВС Ирана Шокроллаха Бахрами, в военной прокуратуре завершено тщательное расследование дела авиакатастрофы украинского самолета.

Бахрами сказал, что сейчас досье по делу находится в процессе составления обвинительного заключения.

Он добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с участием в суде подсудимых и семей погибших.

  • 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 10 февраля в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.
Наталия Медведева
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Иран авиакатастрофа мау
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