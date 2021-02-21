Авиакатастрофа МАУ. Иран заявил о завершении расследования

Судебная организация вооруженных сил Ирана заявила о завершении расследование катастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ 8 января 2020 года над Тегераном. Об этом сообщает IRNA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы Судебной организации ВС Ирана Шокроллаха Бахрами, в военной прокуратуре завершено тщательное расследование дела авиакатастрофы украинского самолета.

Бахрами сказал, что сейчас досье по делу находится в процессе составления обвинительного заключения.

Он добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с участием в суде подсудимых и семей погибших.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

10 февраля в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.