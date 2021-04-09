Украина не собирается принимать на веру любую озвученную, но не подкрепленную реальными доказательствами версию Ирана об уничтожении пассажирского лайнера рейса PS752 под Тегераном. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В ведомстве у Дмитрия Кулебы заявили, что Иран вместо полноценного и прозрачного расследования "всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке", но при этом "отсутствует анализ причин и цепи событий".

"И что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы. Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится", – подчеркнули в МИД.

Дипломаты убеждены: с учетом такой ситуации, "любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым и повторить судьбу PS752".

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МИД посетовал также на то, что Иран не учел комментарии и замечания Украины по этому делу, а "вместо этого прибег к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны".

У Кулебы пишут, что из СМИ узнали о 10 лицах, которым Иран предъявил обвинение в связи с уничтожением украинского самолета, не уведомив ни о чем Украину. Более того, неизвестны ни имена, ни должности этих лиц, ни даже статья, которая им инкриминируется.

8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.

5 января 2021-го глава МИД Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о компенсациях по $150 000 за каждого погибшего, а в Канаде отклонили эту сумму.

17 марта в Иране опубликовали итоговый отчет, но Кулеба назвал его "сборником манипуляций".

Еще в феврале в распоряжение канадских спецслужб попало аудио разговора, на котором предположительно глава иранского МИД Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение Boeing было умышленным. Иран назвал это фейком, а 6 апреля предъявил обвинение 10 чиновникам.

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Евгений Пилипенко

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