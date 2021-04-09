Рейс PS752 | Украина возмущена: Иран продвигает выгодную для себя версию катастрофы лайнера МАУ
Украина не собирается принимать на веру любую озвученную, но не подкрепленную реальными доказательствами версию Ирана об уничтожении пассажирского лайнера рейса PS752 под Тегераном. Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел.
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В ведомстве у Дмитрия Кулебы заявили, что Иран вместо полноценного и прозрачного расследования "всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке", но при этом "отсутствует анализ причин и цепи событий".
"И что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы. Это означает, что правильные выводы не будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится", – подчеркнули в МИД.
Дипломаты убеждены: с учетом такой ситуации, "любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым и повторить судьбу PS752".
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МИД посетовал также на то, что Иран не учел комментарии и замечания Украины по этому делу, а "вместо этого прибег к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны".
У Кулебы пишут, что из СМИ узнали о 10 лицах, которым Иран предъявил обвинение в связи с уничтожением украинского самолета, не уведомив ни о чем Украину. Более того, неизвестны ни имена, ни должности этих лиц, ни даже статья, которая им инкриминируется.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 5 января 2021-го глава МИД Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о компенсациях по $150 000 за каждого погибшего, а в Канаде отклонили эту сумму.
- 17 марта в Иране опубликовали итоговый отчет, но Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- Еще в феврале в распоряжение канадских спецслужб попало аудио разговора, на котором предположительно глава иранского МИД Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение Boeing было умышленным. Иран назвал это фейком, а 6 апреля предъявил обвинение 10 чиновникам.
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