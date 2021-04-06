Сбитый лайнер МАУ. В Иране 10 должностным лицам предъявили обвинение
06.04.2021, 12:07
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
В Иране 10 должностным лицам предъявили обвинения по делу о сбитом над Тегераном в январе 2020 года лайнере МАУ. Об этом сообщает Aljazeera.
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Сегодня, 6 апреля, во время церемонии представления своего преемника, военный прокурор Ирана Голам Аббас Торки заявил, что обвиняемые скоро предстанут перед судом, но не назвал имен и сроков.
Глава судебного управления иранских вооруженных сил Шокроллах Бахрами подтвердил, что военный суд закончил рассмотрение дел и обвинительные заключения подписаны. По его словам, суд может быть вскоре завершен.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
- 10 февраля 2021 года в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.
- 21 февраля Иран заявил о завершении расследования по делу.
- 17 марта в Иране опубликовали итоговый отчет по делу. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал этот документ "сборником манипуляций, в котором не были учтены замечания и предложения украинской стороны".
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