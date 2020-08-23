Иран раскрыл записи "черного ящика" сбитого Boeing: пилоты до конца управляли самолетом

В Иране раскрыли данные записей

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков" сбитого иранскими военными самолета Boeing 737 МАУ. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.

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Представитель организации заявил, что после первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд. Бортовой самописец прекратил запись данных в 06:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. Первая ракета нанесла повреждения самолету, но двигатели не отключились.

Экипаж из трех человек, в частности инструктор полетов, старались до последнего контролировать и управлять самолетом. Из разговора следует, что у самолета возникла проблема с электричеством, поскольку инструктор полетов дал инструкцию включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского самолета звуки не поступали, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовала об их физическом здоровье в момент полета.

Изучить влияние второй ракеты на самолет не удалось, поскольку она поразила самолет через 25 секунд после первой, осколки которой, вероятно, нарушили работу записывающих устройств на лайнере.

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Владислав Сердюк

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