Иран раскрыл записи "черного ящика" сбитого Boeing: пилоты до конца управляли самолетом
В Иране раскрыли данные записей
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала данные с "черных ящиков" сбитого иранскими военными самолета Boeing 737 МАУ. Об этом сообщает иранское госагентство Tasnim.
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Представитель организации заявил, что после первого ракетного удара запись продолжалась еще 19 секунд. Бортовой самописец прекратил запись данных в 06:14 утра по местному времени из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. Первая ракета нанесла повреждения самолету, но двигатели не отключились.
Экипаж из трех человек, в частности инструктор полетов, старались до последнего контролировать и управлять самолетом. Из разговора следует, что у самолета возникла проблема с электричеством, поскольку инструктор полетов дал инструкцию включить вспомогательный блок питания. Изнутри пассажирского самолета звуки не поступали, а разговоры и реакция экипажа свидетельствовала об их физическом здоровье в момент полета.
Изучить влияние второй ракеты на самолет не удалось, поскольку она поразила самолет через 25 секунд после первой, осколки которой, вероятно, нарушили работу записывающих устройств на лайнере.
- 8 января недалеко от международного аэропорта Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737 рейса PS 752, погибли все пассажиры - 176 человек.
- 11 января Иран, спустя трое суток отрицаний, признал, что "непреднамеренно" сбил самолет и предложил семьям погибших компенсацию по $80 000. Украинская сторона заявила, что считает сумму недостаточной и будет добиваться ее увеличения.
- 8 июля Иран отказался вести переговоры о компенсациях, а 14 июля - передумал.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" со сбитого Boeing Франции для расшифровки данных. 23 июля расшифровку завершили.
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