Зеленский о сбитом Boeing: Идем к действенному наказанию виновных и компенсациям
Украина движется к наказанию ответственных за сбитый в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ. Об этом в годовщину трагедии написал в Facebook президент Владимир Зеленский.
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"Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно", – написал он.
Президент сказал, что у этого преступления нет срока давности, в современном мире оно не останется без "должной реакции" и все виновные будут наказаны.
"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано", – пообещал он.
Зеленский также заверил, что Украина добьется ответов на все вопросы, сколько бы времени и сил для этого ни понадобилось.
Президент считает, что меньшим, что могла сделать Украина, – это отметить званиями героев экипаж, который "все делал профессионально, до последнего отвечая за жизни людей". Также скоро появится место, где можно будет почтить память погибших, анонсировал Зеленский.
- 8 января 2020-го возле Тегерана разбился украинский Boeing 737, погибли все находивщиеся на борту. Спустя три дня Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет
- 30 декабря иранские СМИ сообщали, что правительство Ирана решило выделить по $150 000 компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе Boeing-737 в Тегеране.
- 5 января 2021-го глава МИД Украины Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о сумме в $150 000.
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