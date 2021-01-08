UA

Зеленский о сбитом Boeing: Идем к действенному наказанию виновных и компенсациям

08.01.2021, 13:37
Зеленский о сбитом Boeing: Идем к действенному наказанию виновных и компенсациям - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина движется к наказанию ответственных за сбитый в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ. Об этом в годовщину трагедии написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно", – написал он.

Президент сказал, что у этого преступления нет срока давности, в современном мире оно не останется без "должной реакции" и все виновные будут наказаны.

"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано", – пообещал он.

Зеленский также заверил, что Украина добьется ответов на все вопросы, сколько бы времени и сил для этого ни понадобилось.

Президент считает, что меньшим, что могла сделать Украина, – это отметить званиями героев экипаж, который "все делал профессионально, до последнего отвечая за жизни людей". Также скоро появится место, где можно будет почтить память погибших, анонсировал Зеленский.

Читайте также: Сбитый в Иране Boeing. Украина получила планшет с места катастрофы, его исследуют

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Владимир Зеленский Иран авиакатастрофа самолет мау boeing

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 