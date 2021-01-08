Зеленский о сбитом Boeing: Идем к действенному наказанию виновных и компенсациям

Украина движется к наказанию ответственных за сбитый в Иране Boeing-737 авиакомпании МАУ. Об этом в годовщину трагедии написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

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"Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно", – написал он.

Президент сказал, что у этого преступления нет срока давности, в современном мире оно не останется без "должной реакции" и все виновные будут наказаны.

"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано", – пообещал он.

Зеленский также заверил, что Украина добьется ответов на все вопросы, сколько бы времени и сил для этого ни понадобилось.

Президент считает, что меньшим, что могла сделать Украина, – это отметить званиями героев экипаж, который "все делал профессионально, до последнего отвечая за жизни людей". Также скоро появится место, где можно будет почтить память погибших, анонсировал Зеленский.

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Марк Сировой

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