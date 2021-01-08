Сбитый в Иране Boeing. Украина получила планшет с места катастрофы, его исследуют
Украина начала исследовать планшет, найденный на месте крушения Boeing-737 МАУ, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.
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Она отметила, что Иран передал планшет Украине в декабре 2020-го.
По ее словам, украинская делегация также выезжала на место катастрофы, где смогла частично осмотреть и сфотографировать обломки борта.
Сейчас же проходит комплексная криминалистическая экспертиза, пишет Венедиктова. Устанавливаются причины и характер поражений самолета, соблюдения правил международных полетов, объем материального ущерба.
Она отметила, что Украина получила иранский проект финального техотчета о катастрофе. На его анализ, внесение замечаний и предложений дается 60 дней. После этого иранская сторона должна будет в течение месяца доработать его.
Опубликуют же отчет лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), добавила генпрокурор.
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