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Сбитый в Иране Boeing. Украина получила планшет с места катастрофы, его исследуют

08.01.2021, 11:04
Сбитый в Иране Boeing. Украина получила планшет с места катастрофы, его исследуют - Фото
Обломки сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Украина начала исследовать планшет, найденный на месте крушения Boeing-737 МАУ, который был сбит иранскими военными. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Она отметила, что Иран передал планшет Украине в декабре 2020-го.

По ее словам, украинская делегация также выезжала на место катастрофы, где смогла частично осмотреть и сфотографировать обломки борта.

Сейчас же проходит комплексная криминалистическая экспертиза, пишет Венедиктова. Устанавливаются причины и характер поражений самолета, соблюдения правил международных полетов, объем материального ущерба.  

Она отметила, что Украина получила иранский проект финального техотчета о катастрофе. На его анализ, внесение замечаний и предложений дается 60 дней. После этого иранская сторона должна будет в течение месяца доработать его.

Опубликуют же отчет лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), добавила генпрокурор.

Марк Сировой
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