Блинкен рассказал Кулебе о встрече США с РФ: что будет в случае нового вторжения Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о переговорах США и России в Женеве, а также обсудил с ним дальнейшие раунды переговоров с РФ. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.

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Блинкен отметил общую обеспокоенность продолжающимся безосновательным наращиванием войск России у границ Украины.

Собеседники обсудили итоги встречи США и РФ в Женеве в преддверии нового раунда переговоров в рамках Совета НАТО-Россия, который состоится сегодня, 12 января.

Также Блинкен поделился ожиданиями от запланированного на 13 января заседания Постоянного совета ОБСЕ по этому вопросу.

Глава Госдепа подтвердил приверженность дипломатии как единственному ответственному пути для разрешения ситуации и заверил: без Украины не будет предметных дискуссий об Украине.

Он также повторил, что если России выберет путь дальнейшего конфликта, США, их союзники и партнеры готовы применить такие меры:

– наложить огромные расходы на экономику РФ;

– усилить военное присутствие НАТО в приграничных регионах;

– увеличить оборонную помощь Украине.

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Марк Сировой

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