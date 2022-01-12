Блинкен рассказал Кулебе о встрече США с РФ: что будет в случае нового вторжения Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о переговорах США и России в Женеве, а также обсудил с ним дальнейшие раунды переговоров с РФ. Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, передает пресс-служба ведомства.
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Блинкен отметил общую обеспокоенность продолжающимся безосновательным наращиванием войск России у границ Украины.
Собеседники обсудили итоги встречи США и РФ в Женеве в преддверии нового раунда переговоров в рамках Совета НАТО-Россия, который состоится сегодня, 12 января.
Также Блинкен поделился ожиданиями от запланированного на 13 января заседания Постоянного совета ОБСЕ по этому вопросу.
Глава Госдепа подтвердил приверженность дипломатии как единственному ответственному пути для разрешения ситуации и заверил: без Украины не будет предметных дискуссий об Украине.
Он также повторил, что если России выберет путь дальнейшего конфликта, США, их союзники и партнеры готовы применить такие меры:
– наложить огромные расходы на экономику РФ;
– усилить военное присутствие НАТО в приграничных регионах;
– увеличить оборонную помощь Украине.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- В администрации президента России Владимира Путина не видят оптимизма после встречи в Женеве.
- Президент Владимир Зеленский призвал Запад к жесткости и решительности в диалоге с Россией.
- LIGA.net ведет хронику с главными новостями о переговорах Запада и России.
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