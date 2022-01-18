Defence Blog: США передадут Украине вертолеты, принадлежавшие ВВС Афганистана

Американский обозреватель портала Defence Blog Дилан Малясов сообщил, что США якобы передадут Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана. Первую партию отправят весной 2022 года, полагает журналист.

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Сообщается, что США предоставят Украине шесть вертолетов. Около 20 вертолетов типа Ми-8/17 ВВС Афганистана сейчас находятся за пределами страны, и их судьба остается неизвестной.

По данным датского журнала об авиации Scramble, эти вертолеты использовались во время побега афганского правительства в соседние страны – Таджикистан и Узбекистан.

23 ноября 2021 года канал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и вооружения, которое Вашингтон закупал для Афганистана, в частности, вертолеты Ми-17.

Liga.net отправила запрос в Минобороны за разъяснением этой информации.

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Александр Матвиенко

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