Залужный четыре раза общался с топ-военачальником США за последние недели
Администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
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"Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли четыре раза беседовал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным", – сказано в сообщении.
Как отметили в Белом доме, высокопоставленные американские чиновники из Госдепартамента и Минобороны "регулярно взаимодействуют со своими украинскими коллегами".
Уточняется, что Байден дважды разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. С украинским лидером два раза общался и госсекретарь США Энтони Блинкен, также он дважды беседовал с главой МИД Дмитрием Кулебой.
- 9-13 января 2022 года в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ.
- Милли 10 января провел телефонный разговор с Залужным.
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