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Залужный четыре раза общался с топ-военачальником США за последние недели

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 10:31
Залужный четыре раза общался с топ-военачальником США за последние недели - Фото
Валерий Залужный (фото — Генштаб ВСУ)

Администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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"Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли четыре раза беседовал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным", – сказано в сообщении.

Как отметили в Белом доме, высокопоставленные американские чиновники из Госдепартамента и Минобороны "регулярно взаимодействуют со своими украинскими коллегами".

Уточняется, что Байден дважды разговаривал с президентом Владимиром Зеленским. С украинским лидером два раза общался и госсекретарь США Энтони Блинкен, также он дважды беседовал с главой МИД Дмитрием Кулебой.

СПРАВКА. Марк Милли – четырехзвездочный американский генерал на наивысшей военной должности в США, был военным помощником министра обороны США в Пентагоне, занимал пост главы штаба Армии США. Участвовал в американских боевых операциях в Египте, Панаме, Боснии и Герцеговине, Афганистане, на Гаити. Принимал участие в войне в Ираке, а также был участником дискуссии, когда американское командование принимало решение о публикации противоречивого исследования об участии США в иракском конфликте. 
  • 9-13 января 2022 года в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ.
  • Милли 10 января провел телефонный разговор с Залужным.

Читайте также: Залужный об агрессии России: Мы будем защищать нашу землю до последней капли крови

Яна Катасонова
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ВСУ поддержка белый дом сотрудничество Валерий Залужный партнеры союзники Марк Милли
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