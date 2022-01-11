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Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили ситуацию в Восточной Европе

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 20:51
Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили ситуацию в Восточной Европе - Фото
Валерий Залужный (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 10 января провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов.

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Военные лидеры продолжили обмен мнениями и оценками меняющейся обстановки в области безопасности в Восточной Европе.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", – сказано в сообщении.

В ВСУ и Минобороны Украины о состоявшемся разговоре не сообщают.

  • 9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.
  • США на переговорах заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего". 

Читайте также: Залужный об агрессии России: Мы будем защищать нашу землю до последней капли крови

Вадим Ребрина
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Валерий Залужный Марк Милли
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