Представители оборонных ведомств Украины и США обсудили ситуацию в Восточной Европе

Глава американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 10 января провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов.

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Военные лидеры продолжили обмен мнениями и оценками меняющейся обстановки в области безопасности в Восточной Европе.

"Украина является ключевым партнером НАТО и играет решающую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", – сказано в сообщении.

В ВСУ и Минобороны Украины о состоявшемся разговоре не сообщают.

9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.

10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.

США на переговорах заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего".

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Вадим Ребрина

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