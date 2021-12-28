США согласовали даты переговоров с Россией: двусторонние, с НАТО, с европейскими странами

Официальные лица США и России 10 января проведут переговоры по вопросам безопасности, чтобы обсудить вызывающую беспокойство военную деятельность и противостоять растущей напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель администрации Байдена объявил дату двусторонних переговоров и добавил, что Россия и НАТО, по всей видимости, проведут переговоры 12 января, а более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил эти даты и выразил надежду, что переговоры с США в Женеве положат начало процессу, который предоставит Москве новые гарантии безопасности со стороны Запада.

По информации Рябкова, заседание НАТО 12 января состоится в Брюсселе, а в переговорах 13 января примут участие базирующаяся в Вене Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, а также Россия, Украина и другие страны.

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Наталия Медведева

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