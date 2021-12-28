США и Россия проведут переговоры по Украине и ядерному оружию 10 января – AFP
28.12.2021, 06:33
Энтони Блинкен, Джо Байден, Владимир Путин и Сергей Лавров (фото – ЕРА)
Россия и США проведут переговоры об Украине и ситуации с безопасностью 10 января 2022 года. Об этом сообщил AFP неназванный источник из Белого дома.
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По его словам, на 10 января запланированы переговоры, на которых Россия и США обсудят контроль над ядерным вооружением и напряженность вокруг Украины.
Уже на 12 января запланирована встреча России с НАТО, на 13-е – с ОБСЕ.
Ранее посол США в Москве Джон Салливан отмечал, что сейчас есть три формата для контакта Вашингтона с Москвой – двусторонние переговоры правительств, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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