США и Россия проведут переговоры по Украине и ядерному оружию 10 января – AFP

Россия и США проведут переговоры об Украине и ситуации с безопасностью 10 января 2022 года. Об этом сообщил AFP неназванный источник из Белого дома.

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По его словам, на 10 января запланированы переговоры, на которых Россия и США обсудят контроль над ядерным вооружением и напряженность вокруг Украины.

Уже на 12 января запланирована встреча России с НАТО, на 13-е – с ОБСЕ.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан отмечал, что сейчас есть три формата для контакта Вашингтона с Москвой – двусторонние переговоры правительств, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

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Марк Сировой

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