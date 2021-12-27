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Вице-президент США: Мы готовы к невиданным санкциям против России при вторжении в Украину

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 09:14
Вице-президент США: Мы готовы к невиданным санкциям против России при вторжении в Украину - Фото
Камала Харрис (фото - ЕРА)

США и их партнеры готовы ввести "невиданные санкции" против России, если она снова вторгнется в Украину. Об этом в интервью CBS News заявила вице-президент США Камала Харрис.

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Она отметила, что западные страны очень четки: Россия "не должна вторгаться в суверенитет" Украины. По ее словам, западные страны поддерживают территориальную целостность Украины и должны ее отстаивать.

"Мы работаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", – добавила Харрис.

Читайте также: "Cанкции с огромными последствиями готовы". В Евросоюзе предупредили Путина насчет Украины

Марк Сировой
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