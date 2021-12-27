Готовы масштабные санкции, которые будут введены в отношении государства-агрессора России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины. Об этом в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Топ-чиновницу ЕС спросили, "как добиться большего уважения со стороны России", если ее лидер Владимир Путин "делает все, чтобы не отвечать напрямую европейцам", и говорит, "что ему нужен диалог только с США".

Фон дер Ляйен ответила: "(Нужно) дать ей ясно понять, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет поводом для санкций с огромными последствиями. Они уже готовы".

По словам президента Еврокомиссии, Европа "едина и действует согласованно с США и НАТО".

"Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Ей также задали вопрос, не опасаются ли в руководстве Евросоюза, что диалог Россия—США может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также затронуть аналогичные перспективы и других стран вроде Грузии и Армении. Еврочиновница сказала, что "мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу".

"Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Украинский народ должен сам решать свое будущее", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что поддержка со стороны ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "нужно изучить и углубить, чтобы торговля была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы".

15 декабря 2021 года она говорила, что эскалация агрессии России против Украины лишь "может" привести к ужесточению и расширению существующих санкций ЕС.

По данным СМИ, Германия и США по-разному оценивают вероятность нового вторжения РФ в Украину.

Секретарь СНБО Данилов призывает Запад ввести ряд "превентивных" санкций против России.

В Минобороны Эстонии призывают покончить с попытками Путина развалить безопасность Европы.

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Евгений Пилипенко

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