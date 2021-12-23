Путин о гарантиях, что Россия не вторгнется в Украину: "Это вы должны нам! И немедленно!"
Президент России Владимир Путин не смог четко ответить на вопрос, гарантирует ли он, что РФ не устроит новое вторжение в Украину. Вместо этого в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве он опять пожаловался на натовские ракеты и заявил, что гарантии якобы должен давать России Альянс, притом "немедленно".
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Журналистка Sky News задала Путину прямой вопрос: может ли он гарантировать, что нового вторжения РФ в Украину не будет.
Лидер РФ сказал, что действия будут зависеть не от хода переговоров, а от "безусловного обеспечения безопасности России". Также он в очередной раз заявил, что "дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо".
"Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет! Это США пришли со своими ракетами к нашему дому – на пороге нашего дома находятся уже!" – на повышенных тонах пожаловался Путин.
На фоне этого он считает, что требования о "гарантиях безопасности", переданные Россией Штатам, не являются "чем-то избыточным" и "чем-то необычным".
Также он вспомнил о спорных договоренностях 90-х годов о нерасширении НАТО на восток "ни на один дюйм" (Альянс утверждает, что таких соглашений не было, а в РФ настаивают, что договоренность была достигнута в устной форме, – ред). По его словам, Россия "из года в год" высказывала "озабоченность" действиями НАТО, но Альянс и РФ будто "живут в разных мирах": "Нет, идите вы со своими озабоченностями! Будем делать то, что считаем нужным".
"Надули! Нагло обманули!" – возмутился Путин, заявив о пяти волнах расширения НАТО и опасениях по поводу перспектив вступления Украины в Альянс и появления рядом с РФ натовских баз и вооружения.
"А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии! Вы! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это десятилетиями", – заявил Путин.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами", в том числе использованием гиперзвуковых ракет.
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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