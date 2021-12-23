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Путин о гарантиях, что Россия не вторгнется в Украину: "Это вы должны нам! И немедленно!"

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 13:36
Путин о гарантиях, что Россия не вторгнется в Украину:
Владимир Путин (фото - EPA)

Президент России Владимир Путин не смог четко ответить на вопрос, гарантирует ли он, что РФ не устроит новое вторжение в Украину. Вместо этого в ходе сегодняшней пресс-конференции в Москве он опять пожаловался на натовские ракеты и заявил, что гарантии якобы должен давать России Альянс, притом "немедленно".

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Журналистка Sky News задала Путину прямой вопрос: может ли он гарантировать, что нового вторжения РФ в Украину не будет.

Лидер РФ сказал, что действия будут зависеть не от хода переговоров, а от "безусловного обеспечения безопасности России". Также он в очередной раз заявил, что "дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо".

"Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет! Это США пришли со своими ракетами к нашему дому – на пороге нашего дома находятся уже!" – на повышенных тонах пожаловался Путин.

На фоне этого он считает, что требования о "гарантиях безопасности", переданные Россией Штатам, не являются "чем-то избыточным" и "чем-то необычным".

Также он вспомнил о спорных договоренностях 90-х годов о нерасширении НАТО на восток "ни на один дюйм" (Альянс утверждает, что таких соглашений не было, а в РФ настаивают, что договоренность была достигнута в устной форме, – ред). По его словам, Россия "из года в год" высказывала "озабоченность" действиями НАТО, но Альянс и РФ будто "живут в разных мирах": "Нет, идите вы со своими озабоченностями! Будем делать то, что считаем нужным".

"Надули! Нагло обманули!" – возмутился Путин, заявив о пяти волнах расширения НАТО и опасениях по поводу перспектив вступления Украины в Альянс и появления рядом с РФ натовских баз и вооружения.

"А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии! Вы! И немедленно, сейчас! А не забалтывать это десятилетиями", – заявил Путин.

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Оксана Житнюк
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