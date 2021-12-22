Лавров заговорил о "горячих головах" в Украине и пригрозил "должным ответом" на провокации

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не хочет войны, но пригрозил "должным ответом" на "провокации". Об этом он сказал в интервью пропагандистскому каналу RT.

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Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, что России "не нужны конфликты", но все же пригрозил, что РФ будет "жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными".

Также Лавров заявил, что Москва предостерегает "горячие головы на Украине" и на Западе от военной конфронтации, и вновь напомнил о словах Путина, что у РФ "есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации".

Лавров продолжает отрицать невыполнение Россией минских договоренностей и пожаловался, что на саммите Украина-ЕС 12 октября "было заявлено, что Россия должна, а Киев – молодец, и хорошо выполняет свои обязанности в нормандском формате". Также он напомнил о саммите Восточного партнерства, на котором "прозвучала полная поддержка выполнения Киевом минских договоренностей". Лавров возмутился такой позицией Германии и Франции.

"Либо наши коллеги расписались, что они способны обеспечить выполнение того, что сами же сочиняли вместе с нами, либо они взяли курс на сознательный подрыв минских договоренностей в угоду киевскому режиму", – заявил глава МИД РФ.

Он также назвал "смешными" и "печальными" обвинения в адрес России со стороны Украины и Запада в том, что на Донбассе устроили незаконную раздачу паспортов РФ. Лавров уверяет, что это якобы делалось для того, "чтобы люди не оказались на грани вымирания" и могли работать на российском рынке.

В Евросоюзе заявили, что Россия завела в тупик нормандский и минский переговорные процессы по урегулированию конфликта на Донбассе. Тем временем в РФ продолжают винить во всем Украину, а Лавров заявил, что "надо заставлять" Киев выполнять договоренности.

При этом Россия продолжает стягивать свои войска к украинским границам. По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

В России отрицают свою военную активность и жалуются на "войска НАТО" возле своих границ. Вчера глава Минобороны РФ заявил о якобы присутствии американских ЧВК на Донбассе, которые привезли туда "химическое оружие". Путин пригрозил Западу "военно-техническими мерами" в ответ на, по его мнению, "недружественные шаги".

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Оксана Житнюк

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