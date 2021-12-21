Шойгу заявил о химическом оружии на Донбассе и насчитал там 120 сотрудников ЧВК Штатов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса якобы есть "частные военные компании" США, которые еще и привезли туда химическое оружие. Об этом он сказал во время заседания коллегии российского Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

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Шойгу заявил о "продолжении освоения" территории Украины странами НАТО и пожаловался на поставки вертолетов и ударных беспилотников для украинских военнослужащих.

По словам Шойгу, россиянами было "достоверно установлено" присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в Авдеевке и Приазовском Донецкой области. Там они якобы оборудуют огневые позиции, при том делают это "в жилых домах и на социально значимых объектах". Также, по убеждению Шойгу, "американские ЧВК" якобы приехали на Донбасс для подготовки украинского спецназа и "радикалов" к активным боевым действиям.

Кроме того, по его словам, ради "провокаций" Штаты якобы доставили в Авдеевку и Красный Лиман "резервы неустановленных химических компонентов".

Также Шойгу традиционно заявил, что украинские военнослужащие якобы обстреливают "мирные кварталы" на Донбассе и позиции террористических организаций (их он назвал "народной милицией ДНР и ЛНР"), "провоцируя их на ответные действия".

При этом Шойгу увидел "угрозу" для России со стороны США не только в Украине, но и в Польше, Германии, Болгарии, Румынии и других странах рядом с РФ.

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Оксана Житнюк

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