Шойгу заявил о химическом оружии на Донбассе и насчитал там 120 сотрудников ЧВК Штатов
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса якобы есть "частные военные компании" США, которые еще и привезли туда химическое оружие. Об этом он сказал во время заседания коллегии российского Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.
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Шойгу заявил о "продолжении освоения" территории Украины странами НАТО и пожаловался на поставки вертолетов и ударных беспилотников для украинских военнослужащих.
По словам Шойгу, россиянами было "достоверно установлено" присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в Авдеевке и Приазовском Донецкой области. Там они якобы оборудуют огневые позиции, при том делают это "в жилых домах и на социально значимых объектах". Также, по убеждению Шойгу, "американские ЧВК" якобы приехали на Донбасс для подготовки украинского спецназа и "радикалов" к активным боевым действиям.
Кроме того, по его словам, ради "провокаций" Штаты якобы доставили в Авдеевку и Красный Лиман "резервы неустановленных химических компонентов".
Также Шойгу традиционно заявил, что украинские военнослужащие якобы обстреливают "мирные кварталы" на Донбассе и позиции террористических организаций (их он назвал "народной милицией ДНР и ЛНР"), "провоцируя их на ответные действия".
При этом Шойгу увидел "угрозу" для России со стороны США не только в Украине, но и в Польше, Германии, Болгарии, Румынии и других странах рядом с РФ.
- В ноябре Путин жаловался на учения НАТО вблизи российской границы и на "потенциальную угрозу со стороны Украины". На фоне этого, по его словам, Россия "была вынуждена" начать разработки гиперзвукового оружия.
- Тем временем Россия продолжает стягивать свои войска к украинским границам. По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы в этом вопросе.
- Сегодня Путин пригрозил Западу "военно-техническими мерами" в ответ на, по его мнению, "недружественные шаги".
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