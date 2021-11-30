Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пригрозил гиперзвуковым оружием

Президент России Владимир Путин продолжает отрицать возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявив в ответ на такую информацию об "угрозах" для России со стороны Украины и НАТО, а также пригрозив гиперзвуковым оружием. Об этом он сказал на инвестиционном форуме ВТБ Капитал, трансляция велась на канале Россия 24.

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Путин заявил, что о вероятности введения российских войск в Украину были разговоры и ранее – на фоне учений России и Беларуси Запад-2021, "но, как видите, этого не случилось".

При этом он пожаловался, что на оккупированных территориях Донбасса (их Путин назвал "непризнанными пока республиками") якобы "тоже создаются угрозы" в связи с перемещением украинских войск.

Также, по словам Путина, угрозы якобы создаются и для России из-за проведения широкомасштабных, "в том числе и незапланированных" учений. В качестве примера он привел учения НАТО в Черном море.

"В 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Ведь это все создает угрозу для нас", – заявил Путин.

Ранее Голос Америки сообщал, что официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот отреагировал на подобные обвинения РФ, заявив, что о проведении этих миссий было заранее объявлено публично, они были тщательно спланированы и проводились с соблюдением всех требований и протоколов.

Путин также назвал "практически безоблачными" былые отношения РФ с Западом.

"Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем?" – возмутился Путин.

На фоне этого, по его словам, Россия "была вынуждена" начать разработки гиперзвукового оружия.

Также Путин увидел потенциальную угрозу со стороны Украины – если на территории страны появятся ударные комплексы, подлетное время до Москвы может быть до пяти минут.

"А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас", – пригрозил Путин и анонсировал новую российскую гиперзвуковую ракету со скоростью девять махов, подлетное время которой "в сторону тех, кто отдает такие приказы" тоже составит пять минут.

Комментируя падение рынка на 11% на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину, Путин предположил, что "может специально кто-то вбрасывает, чтобы зарабатывать".

Также на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заговорил о возможной "военной авантюре" Украины на Донбассе. Он тоже пожаловался на боевую технику и подразделения НАТО у границ РФ и выразил надежду, что украинская власть "все-таки не пойдет по пути Михеила Саакашвили образца августа 2008 года".

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Оксана Житнюк

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