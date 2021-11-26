Данилов не согласен с главой ГУР: Угрозы полномасштабного вторжения РФ в январе не видим

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не видит угрозы полномасштабного вторжения России в январе, о котором предупреждал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом он заявил в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

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В конце прошлой недели Буданов заявил, что Россия может готовить полномасштабное вторжение по трем направлениям на конец января – начало февраля.

"Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов именно на 15 января. (Так считает, – ред.) не СНБО, а я – Алексей Данилов о ситуации, которую мы анализируем", – сказал он.

При этом Данилов повторил, что в угрозе от РФ нет ничего нового. По его словам, президент России Владимир Путин с 2008 года не снимает вопрос уничтожения Украины. Однако сейчас "все маски сняты – и понятно, кто нападет или хочет напасть на Украину", отметил он.

"Готова ли Украина? Да. Будет ли война? Сегодня – это вопрос открытый. Но мы должны к этому быть готовы, мы к этому готовились довольно долго", – добавил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, Россия активничает у границ Украины из-за желания Путина сесть за стол переговоров с президентом США Джо Байденом в этом году и договориться, что "он здесь будет властвовать".

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

23 ноября The Globe amd Mail сообщил, что Канада раздумывает над увеличением помощи Украине. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей.

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Марк Сировой

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