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В Сенате США призвали увеличить военную помощь Украине, в том числе летальным оружием

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 10:06
В Сенате США призвали увеличить военную помощь Украине, в том числе летальным оружием - Фото
Роб Портман и Джинн Шахин (фото - ЕРА)

Американские сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Джинн Шахин (демократ, Нью-Хэмпшир) призывают увеличить военную помощь Украине на 2022 год, в том числе на летальное оружие. Это происходит на фоне скопления войск и вооружения России возле границ Украины, сообщает Politico.

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Как сообщается, Портман и Шахин в рамках рассмотрения ежегодного законодательства в сфере оборонной политики добиваются увеличения финансирования Пентагоном вооружения для Украины еще на $50 млн.

Их поправка предлагает расширить пакет военной помощи США до $350 млн, пишут в издании. Это в частности повысит сумму, выделенную на закупку летального вооружения, с $75 млн до $125 млн. Выделение этих денег будет компенсировано сокращением расходов на афганскую армию, которая была разбита талибами в августе этого года.

Портман, который является сопредседателем группы поддержки Украины (кокуса) в Сенате, также призывает президента США Джо Байдена предоставить Украине дополнительную помощь в прибавку к недавно переданным патрульным катерам Island.

"Я настоятельно призываю администрацию предоставить дальнейшую помощь в форме средств противовоздушной и противотанковой обороны, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания последних российских угроз. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", – сказал Портман.

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Марк Сировой
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