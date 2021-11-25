Военные или корабль в Черное море. Канада раздумывает, как поддержать Украину – G&M

Канада раздумывает над увеличением военной помощи Украине на фоне угрозы нового вторжения России. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей, пишет The Globe and Mail со ссылкой на своих источники.

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Два источника, знакомые с обсуждениями, сказали изданию, что новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки примерно 200 канадских солдат, которые уже находятся в Украине в рамках учебной миссии.

При этом два источника сказали изданию, что окончательного решения о дополнительном развертывании еще не принято. А пресс-секретарь канадской армии Джули Макдональд публично заявляла, что пока "сохраняется статус-кво, изменений в позиции Канады нет", но Оттава внимательно следит за ситуацией с союзниками.

Другие рассматриваемые варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые сейчас базируются в Румынии, пишут в издании.

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Журналисты отмечают, что любое усиление помощи будет означать послание президенту России Владимиру Путину, который второй раз в этом году сосредоточил войска и технику у границ Украины, что вызывает тревогу Запада.

19-21 ноября Канаду посетила украинская делегация во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым, сообщала пресс-служба СНБО. На форуме в Галифаксе она провела ряд встреч и обсудила сотрудничество с партнерами в сфере безопасности. На этом же форуме было объявлено, что Украина и Канада начинают строительство космодрома.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 декабря CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

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Марк Сировой

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