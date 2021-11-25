UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные или корабль в Черное море. Канада раздумывает, как поддержать Украину – G&M

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 06:51
Военные или корабль в Черное море. Канада раздумывает, как поддержать Украину – G&M - Фото
Джастин Трюдо (фото - ЕРА)

Канада раздумывает над увеличением военной помощи Украине на фоне угрозы нового вторжения России. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей, пишет The Globe and Mail со ссылкой на своих источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Два источника, знакомые с обсуждениями, сказали изданию, что новый министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военнослужащих для поддержки примерно 200 канадских солдат, которые уже находятся в Украине в рамках учебной миссии.  

При этом два источника сказали изданию, что окончательного решения о дополнительном развертывании еще не принято. А пресс-секретарь канадской армии Джули Макдональд публично заявляла, что пока "сохраняется статус-кво, изменений в позиции Канады нет", но Оттава внимательно следит за ситуацией с союзниками.

Другие рассматриваемые варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые сейчас базируются в Румынии, пишут в издании.

Читайте также: Швеция готова перебросить военных в Украину – "показать явную солидарность"

Журналисты отмечают, что любое усиление помощи будет означать послание президенту России Владимиру Путину, который второй раз в этом году сосредоточил войска и технику у границ Украины, что вызывает тревогу Запада.

19-21 ноября Канаду посетила украинская делегация во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым, сообщала пресс-служба СНБО. На форуме в Галифаксе она провела ряд встреч и обсудила сотрудничество с партнерами в сфере безопасности. На этом же форуме было объявлено, что Украина и Канада начинают строительство космодрома

Читайте также: Кулеба: Сейчас не идет речь о войне иностранных сил на стороне Украины

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нападение военные канада Джастин Трюдо черное море истребители вторжение военная помощь корабль войска россии анита ананд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 