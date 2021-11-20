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Украина и Канада начинают строительство космодрома – Госкосмос

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 07:35
Украина и Канада начинают строительство космодрома – Госкосмос - Фото
Украина и Канада построят космодром (Фото - Владимир Тафтай - Facebook)

Канада и Украина начинают строительство коммерческой космической пусковой площадки в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом в Facebook сообщил глава Госкосмического агентства Владимир Тафтай.

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Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских КБ Южное и Южный машиностроительный завод. Его будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру будущего космодрома присвоят имя бывшего руководителя КБ Южное Александра Дегтярева.

Украина и Канада начинают строительство космодрома – Госкосмос
  • 16 ноября ракета с украинским двигателем вывела на орбиту три французских спутника-разведчика. 
  • Это был уже третий пуск ракеты Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов. Vega отказывала дважды: в первый раз 11 июля 2019 года из-за дефекта конструкции теплозащиты 2-й ступени, и второй – 17 ноября 2020-го из-за дефекта сборки ступени.

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Владислав Сердюк
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