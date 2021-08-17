17 августа в 04:47 утра по Киеву европейская ракета легкого класса Vega успешно вывела на промежуточную орбиту разведывательный спутник Pléiades Neo 4 и еще четыре европейских кубсата: BRO-4, SUNSTORM, LEDSAT и RADCUBE. Старт состоялся с космодрома Куру в Южной Америке.

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Масса "Pléiades Neo 4", второго из четырех аппаратов будущей группировки для Airbus Defence and Space, – 925 кг.

Полезная нагрузка обеспечит Европе снимки поверхности Земли с оптическим разрешением 30 см на пиксель при полосе захвата около 14 км. Посмотрите, какого качества получаются фото с солнечно-синхронной орбиты. Спутники также используют для картографирования, нужд городского планирования и реагирования на стихийные бедствия.

Заявленная точность геолокации <5 м, а время реагирования на срочные запросы по мониторингу ситуации в той или иной точке Земли – 30—40 минут с суточным охватом до 2 млн км² (при четырех рабочих аппаратах). Срок службы – восемь лет плюс два года в случае продления миссии.

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Создатели аппаратов надеются, что такие характеристики позволят им обойти конкурентов – Maxar из США.

Ракета Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина.

Последняя поставляет блок маршевого двигателя РД-843 на четвертой ступени. Он разработан в КБ Южном и серийно производится на "Южмаше", и дает возможность до пяти раз запускать/гасить двигатель для точного выведения грузов на орбиты.

СПРАВКА. Одноразовая четырехступенчатая ракета легкого класса . Одноразовая четырехступенчатая ракета легкого класса Vega – совместный проект Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты – 137 т, длина – 30 м, диаметр – 3 м. Подробные характеристики Vega доступны на английском. Стоимость запуска (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре.

После 14 идеальных миссий Vega отказала в первый раз 11 июля 2019 года из-за дефекта конструкции теплозащиты 2-й ступени, и второй – 17 ноября 2020-го из-за дефекта сборки ступени.

Евгений Пилипенко

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